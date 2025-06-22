إعلان

القبض على راقصة الساحل الشمالي بتهمة نشر الفسق والرذيلة

07:33 م الأحد 22 يونيو 2025

القبض على راقصة الساحل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على الراقصة "ل" المعروفة باسم راقصة الساحل الشمالي؛ لاتهامها بعرض فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.
وأكدت التحريات تعمد الراقصة الإغراء والرقص بملابس مثيرة، ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الراقصة.
مباشرة تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

راقصة الساحل نشر الفسق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"