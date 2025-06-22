القبض على راقصة الساحل الشمالي بتهمة نشر الفسق والرذيلة

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على الراقصة "ل" المعروفة باسم راقصة الساحل الشمالي؛ لاتهامها بعرض فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية.

وأكدت التحريات تعمد الراقصة الإغراء والرقص بملابس مثيرة، ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على الراقصة.

مباشرة تحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.