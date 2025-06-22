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سقطا بدراجتهما من أعلى الدائري.. انتشال جثتي شابين من ترعة المريوطية

02:41 م الأحد 22 يونيو 2025

انتشال جثتي شابين من ترعة المريوطية

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كتب- صابر المحلاوي:

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم السبت، في انتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقًا، بعدما سقطت بهما دراجة نارية من أعلى الطريق الدائري بوصلة المريوطية داخل ترعة المريوطية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط دراجة نارية تقل شابين من أعلى كوبري المريوطية، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبدأت فرق الإنقاذ جهود البحث في مياه الترعة، ونجحت في انتشال جثة الشاب الأول، فيما استمرت عمليات البحث حتى تم العثور على الجثة الثانية قبل أن تجرفها المياه.

وأشار شهود عيان من الأهالي إلى أنهم فوجئوا بسقوط الدراجة النارية في المياه، دون أن تتضح لهم أسباب الحادث، مؤكدين أن الشابين اختفيا فور سقوطهما ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحهما وبيان أسباب الوفاة، كما كلفت المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

انتشال جثتي شابين من ترعة المريوطية

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