هربًا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زوّر لوحاتهما المعدنية بأكتوبر

كتب – صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، يظهر فيه سيارتان تحملان لوحات معدنية متطابقة ومخالفة للوحات المؤمنة، ومثبت عليهما زجاج معتم، وذلك في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبعد الفحص، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارتين، حيث تبين أنهما غير مُرخصتين، وأن مالكهما تعمّد وضع لوحات معدنية مزورة عليهما يدويًا، حتى يتمكن من قيادتهما دون التعرض للمساءلة القانونية.

وباستدعاء المتهم، أقرّ بأنه هو من قام بتزوير اللوحات بنفسه، لعلمه بعدم إمكانية ترخيص السيارتين بشكل قانوني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، مع التحفظ على السيارتين لحين التصرف فيهما بمعرفة النيابة العامة.