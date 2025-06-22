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جريمة في الحي الراقي.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة بالشروق

02:04 م الأحد 22 يونيو 2025

جثة طفل - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بمدينة الشروق، التحقيق في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم، داخل شقة سكنية بإحدى المناطق الراقية، بعد قيامها بخنقهم وتسليم نفسها للشرطة، مدعية مرورها بأزمة نفسية حادة بسبب تعثرها المادي.

تلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة الشروق، بورود بلاغ بالعثور على جثث 3 أطفال داخل شقة سكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، ومباشرة التحقيقات.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثث تعود لثلاثة أشقاء، أعمارهم تتراوح ما بين 5 و12 عامًا، وعُثر عليهم داخل حجرات متفرقة بالشقة، وبمناظرتهم تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الجيران وشهود العيان، الذين أكدوا أن والدة الأطفال كانت تمر بحالة من الاكتئاب والضيق النفسي في الفترة الأخيرة، وأنها كانت تعاني من ضائقة مالية حالت دون قدرتها على سداد مصروفات أبنائها الدراسية.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الجريمة، وأكدت في اعترافاتها الأولية أنها أقدمت على قتل أطفالها خنقًا، بعد فشلها في تدبير احتياجاتهم المعيشية، مشيرة إلى أنها شعرت بالعجز واليأس، ولم تجد أمامها سوى هذا الطريق.

وانتدبت النيابة العامة فريقًا من الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا، وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، كما طلبت تقريرًا نفسيًا عن حالة الأم، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، على أن تُعرض لاحقًا على الطب النفسي؛ لبيان مدى إدراكها ووعيها وقت ارتكاب الواقعة.

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سيدة تقتل أطفالها مدينة الشروق النيابة العامة
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