"غدر الجارة".. سيدة تقتل طفلة عمرها سنتين ونصف وتضع جثمانها في شوال

كتب- صابر المحلاوي:

لم تكن أسرة الطفلة الصغيرة، التي لم تُكمل عامها الثالث، تتخيّل أن لهوها المعتاد أمام المنزل في مدينة دهشور التابعة لمحافظة الجيزة، سيتحوّل إلى فاجعة تهز أركان المنطقة.

فبعد ساعات من القلق والبحث، انتهت الرحلة بمشهد مأساوي، حين عُثر على جثة الطفلة، داخل جوال مُلقى بالقرب من منزلها، وفُقد من أذنها قرطها الذهبي.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة جارة الأسرة، أقدمت على قتل الطفلة بدافع السرقة، لتُسدل الستار على واحدة من أبشع جرائم الطفولة في المنطقة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد المواطنين في مدينة دهشور بمركز البدرشين، يفيد بتغيب نجلته الطفلة أثناء لهوها أمام منزلهم، فتم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

وبتكثيف الجهود، وأثناء تمشيط المنطقة ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة، عثر الأهالي على "جوال" ملقى بجوار منزل الأسرة، وبفتحه تبين وجود جثمان الطفلة المختفية، وعليها آثار خنق، بينما تبين اختفاء قرطها الذهبي من أذنيها.

التحريات كشفت أن وراء الواقعة جارة الطفلة، التي استدرجتها، ثم أنهت حياتها داخل منزلها طمعًا في قرطها الذهبية، قبل أن تضع جثتها داخل جوال وتلقي به خارج المنزل في محاولة لإخفاء الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث الجيزة من ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة الطفلة؛ لبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع استدعاء شهود العيان والاستماع لأقوالهم.