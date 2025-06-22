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"انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل

11:23 ص الأحد 22 يونيو 2025

حريق سوق التيسير

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كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة نشوب حريق هائل بسوق سليم في نهاية شارع فيصل، والذي أسفر عن احتراق ثلاثة محلات ومنزل سكني، عقب انفجار أسطوانة غاز داخل محل فطاطري.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي؛ لفحص مسرح الحريق وتحديد أسبابه، وبيان نقطة البداية والنهاية، وحصر الخسائر التي تسبب فيها الحريق، كما قررت استدعاء أصحاب المحال المتضررة؛ لسماع أقوالهم بشأن الواقعة والخسائر التي لحقت بهم.

وأظهرت المعاينة الأولية للنيابة أن الحريق اندلع داخل محل فطاطري، وامتد إلى محلين مجاورين يعملان في تجارة "السرجة والعلافة"، قبل أن يصل إلى المنزل السكني أعلى المحلات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق بعدد من المحال التجارية في السوق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز، وأسفر عن سقوط عدد من المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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