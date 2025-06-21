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"طفلة وضحية إهمال أسري".. دفاع "نور تفاحة" يكشف مفاجآت في التحقيقات

11:42 م السبت 21 يونيو 2025

المتهمة نور تفاحة

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كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي مينا ناجي، دفاع المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"نور تفاحة"، عن مفاجأة خلال التحقيقات الجارية معها في اتهامها بنشر محتوى مخل بالآداب، والتحريض على الفسق، وتسهيل الدعارة.

وأوضح "ناجي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن موكلته لا تزال قاصرًا وتبلغ من العمر 15 عامًا فقط، مؤكدًا أن التحقيق معها يجري وفقًا لأحكام قانون الطفل، نظرًا لعدم بلوغها السن القانونية للمساءلة الجنائية الكاملة.

وأضاف أن المتهمة أنكرت خلال استجوابها كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أنها لم تكن على دراية بخطورة المحتوى الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصرفاتها تعكس قلة الوعي القانوني والاجتماعي.

وأكد الدفاع أن موكلته ضحية لإهمال أسري جسيم، لافتًا إلى أن حالتها تستدعي توفير الرعاية والدعم والحماية، وليس العقاب.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"نور تفاحة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة، والتحريض على الفسق، وتسهيل الدعارة.

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