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إزاي تستخرج شهادة الميلاد المميكنة بسهولة في دقائق؟

10:40 م السبت 21 يونيو 2025

شهادة ميلاد مميكنة

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كتب- صابر المحلاوي:

أصبحت خطوات استخراج شهادة الميلاد في مصر أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، بعد أن وفرت وزارة الداخلية وسائل متعددة لإنجاز الخدمة، سواء من خلال مكاتب السجل المدني، أو الماكينات الذكية المنتشرة بعدد من المناطق، أو عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية.

وفي ظل سعي المواطنين لتوفير الوقت والجهد، يرصد هذا التقرير الطرق المتاحة حاليًا للحصول على شهادة الميلاد المميكنة، والملاحظات الواجب الانتباه لها أثناء تنفيذ الإجراءات.

3 طرق رئيسية لاستخراج الشهادة:

أولًا: السجل المدني

يمكن لأي مواطن التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني، وتقديم طلب رسمي لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة، واستلامها خلال دقائق.

ثانيًا: الماكينات الذكية

نشرت وزارة الداخلية عددًا من الماكينات الإلكترونية الذكية في مواقع محددة، تتيح للمواطنين الحصول على شهادة الميلاد من خلالها بشكل فوري، بعد إدخال البيانات وسداد الرسوم.

ثالثًا: الخدمات الإلكترونية

توفر بوابة "مصر الرقمية" خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين، باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمة استخراج شهادة ميلاد من قائمة "الأحوال المدنية".

ملء البيانات المطلوبة بدقة.

تسديد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

اختيار خدمة التوصيل للمنزل.

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