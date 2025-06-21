بعد التهامه عقارين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق سوق التيسير بفيصل

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق ضخم اندلع مساء اليوم، داخل سوق التيسير بمنطقة فيصل، بعدما امتدت النيران إلى عقارين متجاورين، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن الحريق بدأ داخل محل فطائر يقع أسفل عقار مكون من طابقين، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى الأفرشة والبضائع المحيطة بالمحل، لتلتهم العقار بالكامل، ثم تنتقل إلى عقار آخر مجاور.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يُفيد بنشوب حريق في أحد الأسواق الشعبية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص والمعاينة، تبين أن الحريق التهم عددًا من أفرشة الباعة الجائلين المنتشرة أمام المحل، ما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، وسط حالة من الفزع بين المواطنين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط السوق لحماية المارة وتمركزت سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

وتواصل الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، التحقيق في ملابسات الحريق، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة لتفريغ محتواها، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.