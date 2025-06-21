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السيطرة على حريق بسوق في منطقة فيصل

07:41 م السبت 21 يونيو 2025

قوات الحماية المدنية - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل سوق تجاري في منطقة فيصل، دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من السوق، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المحال المجاورة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، واستمرت عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال، فيما باشرت الأجهزة المعنية أعمال الفحص لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتستمع النيابة العامة حاليًا لأقوال شهود العيان الذين تواجدوا لحظة اندلاع النيران، تمهيدًا لفتح تحقيق شامل حول أسباب الحادث.

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قوات الحماية المدنية حريق سوق تجاري فيصل النيابة العامة
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