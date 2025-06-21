كتب- أحمد أبوالنجا:

افتتح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مكتب التوثيق والشهر العقاري الملحق بمجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، والأمين العام، ومساعدي وزير العدل، وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.

وأكد رئيس مجلس الدولة خلال كلمته، على أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين مجلس الدولة ووزارة العدل، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في افتتاح مكاتب التوثيق داخل مقار مجلس الدولة بمختلف المحافظات، مما يُسهم في التيسير على المتقاضين والمترددين على المحاكم، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مكاتب التوثيق الملحقة بمحاكم مجلس الدولة تعتمد على الآليات التكنولوجية الحديثة، ما يُمكن المواطنين من الحصول على خدماتها بسرعة وسهولة، في إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير منظومة العدالة.

كما قام المستشار أحمد عبود بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة عقب تطويره ورفع كفاءته، وحرص على لقاء عدد من القضاة والقاضيات، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، مثمنًا جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء رسالتهم، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل لتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن تقديرها العميق لقضاة وقاضيات مجلس الدولة، مشيدة بالدور الكبير الذي يقومون به في خدمة العدالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

واختتم رئيس مجلس الدولة زيارته بالتعبير عن اعتزازه بمشاركة محافظة البحيرة في هذا الافتتاح، متمنيًا استمرار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يُحقق الخير والتقدم لمصرنا الغالية.