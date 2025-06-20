كتب - رمضان يونس:

لعد نحو 10 ساعات من البحث المضني بين أكوام ركام عقارات حدائق القبة المنهارة ظهر اليوم، نجا طالب ثانوي عام ووالدته من أسفل الأنقاض.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار عقارات حي القبة إلى 11 مواطن مصاب و 3 حالات وفيات فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الزيتون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تعكف القوات أيضًا البحث عن " ضياء" بين أكوام الركام أملا في العثور عليه حيًا.

ويعيش سكان حدائق القبة حالة من الفزع والخوف نتيجة الحادث المروع الي وقع ظهر اليوم الجمعة والذي أسفر حتي الآن عن نحو 15 حالة ما بين قتيل وحريج.