ضربها بموس في وشها ليلة الدخلة.. تفاصيل تعدي عريس على زوجته بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعدي عريس على زوجته باستخدام سلاح أبيض "موس"، خلال ليلة زفافهما، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في الوجه واليد بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأمرت النيابة بمناظرة المجني عليها، وطلبت التقارير الطبية الخاصة بحالتها، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم، والتحري حول ملابسات الواقعة ودوافع الجريمة، تمهيدًا لاستدعائه وسماع أقواله.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من سيدة مقيمة بمحافظة الغربية، أفادت فيه بتعرض نجلتها البالغة من العمر 18 عامًا للاعتداء على يد زوجها فور انتهاء حفل الزفاف، حيث استخدم أداة حادة وتسبب في إصابتها بجروح متفرقة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم من إحدى محافظات الصعيد، وأن الواقعة حدثت داخل منزل الزوجية عقب انتهاء مراسم الزفاف مباشرة.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.