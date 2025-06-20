من الهرم إلى الطالبية... عاشق رحل بحبل وعروس نجت من الموت

كتب - محمد شعبان:

سجلت منطقتا الطالبية والهرم غرب الجيزة واقعتين مؤسفتين انتهت الأولى بجثة شاب معلقة بسقف غرفته والثانية نجت عروس من الموت على يد زوجها.

البداية من شقة بسيطة بحي الهرم، عثرت الشرطة على جثة شاب في مقتبل العمر مشنوقًا بحبل مثبت بسقف الغرفة بعدما تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

أزمة الشاب الراحل عاطفية بالدرجة الأولى، أصيب بحالة اكتئاب بعد تقدمه لخطبة ابنة عمه ورفضها ثم الارتباط بآخر فأسد الستار على حياته بتلك الطريقة وأودعت الشرطة جثمانه مشرحة زينهم.

الواقعة الثانية دارت أحداثها في الطالبية، اعتدى عامل على عروسه بآلة حادة بسبب خلافات بينهما محدثًا إصابتها بالوجه قبل أن يفر هاربًا خشية ضبطه من الأهالي أو الشرطة لاحقًا.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.