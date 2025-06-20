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"كان بيسرق كابلات".. تفاصيل وفاة عاطل صعقًا بالكهرباء بأوسيم

08:43 م الجمعة 20 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيق في واقعة مصرع عاطل، إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية من داخل صندوق كهرباء بالشارع في منطقة أوسيم.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء شهود العيان وسماع أقوالهم.

كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال التشريح، وطلبت تحريات إضافية لبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتوفي كان يحاول سرقة كابلات كهربائية من صندوق كهربائي، وخلال الإمساك بالكابل تعرض للصعق الكهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتلقت النيابة إخطارًا من الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملقاة بجوار صندوق كهرباء، وبمناظرة الجثة تبيّن وجود آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائي.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفى كان يحاول سرقة كابلات كهربائية من الصندوق، وأثناء ذلك تعرض للصعق الكهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.



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النيابة العامة صعق كهربائي سرقة كابلات كهربائية
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