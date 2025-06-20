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مصدر: 3 جثث و8 مصابين في انهيار عقارين بحدائق القبة

07:34 م الجمعة 20 يونيو 2025

انهيار عقارين وتصدع ثالث في حدائق القبة

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كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن حصيلة ضحايا انهيار عقارين بالكامل وثالث جزئيًا بحدائق القبة ارتفع إلى 3 وفيات و8 مصابين حتى الآن.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الشرطة أودعت جثتين بمشرحة مستشفى البكري وأخرى بالزيتون التخصصي فضلا عن نقل 8 مصابين إلى المستشفى بينهم 3 أفراد دفاع مدني أصيبوا باختناق.

وعن الحادث، وصف المصدر المشهد بأنه انهيار عقارين بشارع أبو سيف بجوار مغسلة عزوز كل منهما مكون من 4 طوابق ما تسبب في انهيار جزء من عقار ثالث مجاور ونزول السكان بمعرفة فرق الإنقاذ البري.

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