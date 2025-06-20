الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في السويس والإسماعيلية

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من عناصر بؤر إجرامية من تجار المواد المخدرة بمحافظتي السويس والإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، محاولة بؤر إجرامية بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتم ضبطهم وبحوزتهم قرابة 658 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - آيس" وفرد خرطوش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 70 مليون جنيه.