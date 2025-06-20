إعلان

فتح باب السيارة وجلس أعلاه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو حفل زفاف بالخليفة

06:06 م الجمعة 20 يونيو 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة والجلوس أعلاه حال سيره بحفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر). بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قسم شرطة الخليفة حفل زفاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

إعلام عبري: إيران استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ في الرشقة الأخيرة