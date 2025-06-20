أمن القاهرة يعيد طفلة إلى أسرتها

القاهرة - مصراوي:

في لفتة إنسانية، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفلة لأسرتها.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بعثورها على طفلة ضلت مسكن أهليتها.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة 4 سنوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليتها.

وتوصلت الشرطة لوالدة الطفلة وأفادت بخروجها من مسكنهما لله، ولم تعد مرة أخرى، وتم تسليم الطفلة لوالدتها.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنسانى.