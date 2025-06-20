إعلان

أمن القاهرة يعيد طفلة إلى أسرتها

05:25 م الجمعة 20 يونيو 2025

الأم والطفلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

في لفتة إنسانية، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفلة لأسرتها.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بعثورها على طفلة ضلت مسكن أهليتها.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة 4 سنوات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليتها.

وتوصلت الشرطة لوالدة الطفلة وأفادت بخروجها من مسكنهما لله، ولم تعد مرة أخرى، وتم تسليم الطفلة لوالدتها.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنسانى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفلة ضائعة طفلة تائهة القاهرة أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

إعلام عبري: إيران استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ في الرشقة الأخيرة