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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.. الحصيلة الأولية لحادث حدائق القبة

04:02 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    انهيار عقاري حدائق القبة (3)
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    انهيار عقاري حدائق القبة (4)
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    انهيار عقاري حدائق القبة (1)
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    مدير أمن ومحافظ القاهرة يعاينان موقع الحادث
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    الصور الأولى لحادث حدائق القبة (3)
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    الصور الأولى لحادث حدائق القبة (1)
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    عقار حدائق القبة
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    انهيار عقارين بحدائق القبة
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كتب - رمضان يونس:

أفاد مصدر أمني، أن الحصيلة الأولية لحادث انهيار 3 عقارات سكنية بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، حتى الآن، أسفرت عن مصرع شخص واحد وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة حتى الآن.

وكانت منطقة حدائق القبة بالقاهرة قد شهدت انهيار عقارين مكونين من 4 طوابق، إلى جانب تصدع جزئي لعقار ثالث، نتيجة الحادث.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة للثلاثة عقارات المنهارين تحسبا لحدوث تصدع فيما جرى فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

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