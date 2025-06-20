مصادر: ارتفاع ضحايا مأساة حدائق القبة إلى جثتين و7 مصابين

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ارتفاع ضحايا انهيار عقارين بالكامل وثالث جزئيًا بحدائق القبة إلى حالتي وفاة و7 مصابين حتى الآن.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي انهيار عقارين بشارع أبو سيف بجوار مغسلة عزوز كل منهما مكون من 4 طوابق ما تسبب في انهيار جزء من عقار ثالث مجاور ونزول السكان بمعرفة فرق الإنقاذ البري.

وأكدت المصادر أن مدير أمن ومحافظ القاهرة وصلا موقع البلاغ للوقوف على أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا مفقودين، فيما جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى الزيتون التخصصيي وإسعاف 3 حالات اختناق.