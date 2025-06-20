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بعد كارثة السيدة زينب.. الحماية المدنية تواصل البحث عن ناجين من عقارات حدائق القبة

03:00 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    عقار حدائق القبة
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    الصور الأولى لحادث حدائق القبة (2)
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    الصور الأولى لحادث حدائق القبة (1)
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كتب - رمضان يونس:

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها للبحث عن ناجين أو ضحايا تحت أنقاض 3 عقارات انهارت بشكل مفاجئ في منطقة حدائق القبة، ظهر اليوم الجمعة.

وتمكنت فرق الإنقاذ، التي تم دعمها بمعدات متطورة وسلالم هيدروليكية، من إنقاذ شخصين من أسفل الركام، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال أعمال البحث عن آخرين مستمرة حتى الآن.

وكانت منطقة حدائق القبة بالقاهرة قد شهدت انهيار عقارين مكونين من 4 طوابق، إلى جانب تصدع جزئي لعقار ثالث، نتيجة الحادث.

وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة للثلاث عقارات المنهارين تحسبا لحدوث تصدع فيما جرى فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي.

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