كتب- رمضان يونس:

ينشر موقع مصراوي الصور الأولى لموقع انهيار عقارين وتصدع جزئي لعقار ثالث بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

وتواصل الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، أعمال رفع الأنقاض، وتعمل فرق الإنقاذ على تمشيط الموقع بالكامل للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين تحت الركام.

كانت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة شهدت صباح اليوم الجمعة حادث انهيار عقارين، بينما تعرّض عقار ثالث لتصدع جزئي.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.