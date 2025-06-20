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فرق الإنقاذ تواصل رفع أنقاض العقارين المنهارين والبحث عن ناجين في حدائق القبة

02:31 م الجمعة 20 يونيو 2025

العقارين المنهارين

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كتب- رمضان يونس:

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، أعمال رفع الأنقاض الناتجة عن انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن تصدع جزئي لعقار ثالث.

وفرضت القوات كردونا أمنيا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

وتعمل فرق الإنقاذ على تمشيط الموقع بالكامل للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين تحت الركام

وشهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، حادث انهيار عقارين، بينما تعرّض عقار ثالث لتصدع جزئي.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.

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قوات الحماية المدنية العقارين المنهارين بحدائق القبة انهيار عقارين بحدائق القبة مديرية أمن القاهرة
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انهيار عقارين وتصدع ثالث في حدائق القبة.. وتواصل جهود الإخلاء والبحث عن مفقودين