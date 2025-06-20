كتب- رمضان يونس:

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، أعمال رفع الأنقاض الناتجة عن انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة والذي أسفر عن تصدع جزئي لعقار ثالث.

وفرضت القوات كردونا أمنيا حول محيط العقارات المنهارة حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي.

وتعمل فرق الإنقاذ على تمشيط الموقع بالكامل للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين تحت الركام

وشهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، حادث انهيار عقارين، بينما تعرّض عقار ثالث لتصدع جزئي.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.