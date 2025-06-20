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انهيار عقارين وتصدع ثالث في حدائق القبة.. وتواصل جهود الإخلاء والبحث عن مفقودين

01:12 م الجمعة 20 يونيو 2025

أرشيفية

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كتب – علاء عمران:

شهدت منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، حيث انهار عقاران مكونان من أربعة طوابق، بينما تعرض عقار ثالث لتصدع جزئي.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقارين المنهارين لضمان سلامة المواطنين.

وأخلت أجهزة الأمن سكان العقارات المجاورة كإجراء احترازي، تحسبًا لوقوع أي طارئ، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

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انهيار عقارين وتصدع ثالث في حدائق القبة.. وتواصل جهود الإخلاء والبحث عن مفقودين