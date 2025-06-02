كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة صلاح محجوب عزوز، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مزارعين على حكم إدانتهما بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهما بتشويه ابنتي عمهما، طالبة تمريض وشقيقتها بسكب "مياه نار" عليهن حال سيرهما في أحد شوارع قرية الحاجر بمنشأة القناطر، إلى جلسة 9 يوليو 2025.

وكانت الدائرة "4" جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين "م. ف" و"م. أ"، بعد إدانتهما بإحداث إصابات بالغة بابنتي عمهما، طالبة بكلية التمريض بجامعة القاهرة وشقيقتها فني التمريض، بسبب نزاع قديم مع والدهن.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 15274 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 6325 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى المتهمين أنهما بتاريخ 23 أكتوبر 2023، عقدا العزم وبيتا النية التعدي على المجني عليهما، وانتقلا بدراجة نارية، وقام أحدهما بسكب مادة حارقة "مياه نار" عليهما، ما ألحق بهما أضرارًا جسيمة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليها الأولى "د. ع" تعرضت لحروق كيميائية أفقدتها البصر وتسببت بتشوهات في الوجه والجسم بنسبة عجز كلي بلغت 100%، كما أصيبت شقيقتها "غ. ع" بتشوهات جسدية و إعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.

وألقت قوات مباحث منشأة القناطر القبض على المتهمين، حيث أقر الأول بارتكاب الواقعة بمشاركة شقيقه، على خلفية خلافات أسرية قديمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أدانتهما بالعقوبة المشددة 10 سنوات في حكم أول درجة.