إعلان

تحرش وسرقة في سيارة نقل ذكي .. الداخلية تكشف ملابسات واقعة سيدة مدينة نصر

09:53 م الإثنين 02 يونيو 2025

سائق نقل ذكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالتحرش بسيدة وسرقة متعلقاتها الشخصية في مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/5/2025 تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم ادعى السائق حدوث عطل بالسيارة وقام بالتحرش بها وسرقة متعلقاتها الشخصية هاتف محمول حقيبة يد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في حينه مقيم بمنطقة مدينة نصر، واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد السائق وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على سائق نقل ذكي لنيابة العامة لقبض على سائق نقل ذكي تحرش بسيدة يدة مدينة نصر رقة سيدة في سيارة نقل ذكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الطريق إلى البرلمان| الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل
بالصور .. 4 مفاجآت صادمة وثقتها معاينة النيابة لقصور ثقافة الأقصر