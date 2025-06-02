كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالتحرش بسيدة وسرقة متعلقاتها الشخصية في مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/5/2025 تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بدائرة القسم ادعى السائق حدوث عطل بالسيارة وقام بالتحرش بها وسرقة متعلقاتها الشخصية هاتف محمول حقيبة يد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في حينه مقيم بمنطقة مدينة نصر، واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد السائق وتولت النيابة العامة التحقيقات.