كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت النيابة الإدارية، عن اتخاذ عدة إجراءات بشأن المخالفات التي تم رصدها داخل قصر ثقافة الطفل، وقصر ثقافة الأقصر.

وأوضحت النيابة الإدارية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من مخالفات جسيمة كشفت عنها زيارة وزير الثقافة إلى قصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر؛ أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، معاينةً لقصر ثقافة الطفل، وقصر ثقافة الأقصر ظهر اليوم الاثنين الموافق ٢ يونيو الجاري.

وأضافت النيابة في بيانها، انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبداللطيف - مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى عليان - رئيس النيابة، ومؤمن الشرقاوي - وكيل النيابة، وبصحبتهم عددًا من المختصين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وقد أسفرت معاينة "قصر ثقافة الطفل" عن عدم وجود أي أعمال تطوير بالمقر، وتراكم مخلفات حفر بكميات كبيرة داخل المكان، ووجود حفرة كبيرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي - يشتبه في كونها لأغراض التنقيب عن آثار - ممتدة للخارج تسببت في حدوث هبوط أرضى و حفرة قطرها ما يقارب المتر ونصف المتر بالشارع العام.

وعقب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمعاينة قصر ثقافة الأقصر، حيث أسفرت المعاينة عن وجود إهمالٍ جسيمٍ تمثل في وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية متراكمة داخل غرفة الكهرباء والمحولات بما يشكل خطورة داهمة على المبنى والعاملين به.

وقد أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من عدد من المختصين بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي لسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص.

وجارٍ استكمال التحقيقات.