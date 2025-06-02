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فيديو خناقة مدينة نصر.. تشميع مطعم شهير والقبض على أحد العاملين

06:16 م الإثنين 02 يونيو 2025
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    فيديو خناقة مطعم مدينة نصر
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كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمطعم شهير بمدينة نصر؛ لاتهامه بالاعتداء على سيدة وإشهار سلاح أبيض في وجهها أثناء طلبها فتح الطريق أمام سيارتها بالشارع، وقررت جهات التحقيق تشميع المحل.


كانت أجهزة الأمن رصدت، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيه شاب مشهرا سلاح أبيض، يتشاجر مع آخرين، ويحاول طردهم من داخل المحل الذي يعمل به.


التحريات الأولية بينت أن مشادة كلامية وقعت بين مجموعة من الأشخاص وعامل بالمطعم تطورت إلى تهديدهم باستخدام سكين.


جهات التحقيق قررت غلق المحل ورفع الاشغالات المتواجدة أمامه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها.

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خناقة مطعم بمدينة نصر من القاهرة لنيابة العامة لأمن لجيزة يديو تعدى عامل بمطعم شهير على سيدة غلق مطعم شهير
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