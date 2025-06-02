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كشف ملابسات فيديو استعراض سائق ملاكي خلال زفة بالشرقية

06:12 م الإثنين 02 يونيو 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يتضمن أداء قائد سيارة ملاكى حركات استعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على نوافذ السيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيرهم بموكب زفاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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