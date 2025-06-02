هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية؟.. النيابة العامة تحسمها

كتب- محمود الشوربجي:

عدد كبير من أصحاب السيارات يبحثون بشكل دوري عن طرق سداد وتقسيط مخالفات المرور 2025، في محاولة لتجنب تحمل غرامات إضافية.

وخلال الفترة الماضية، أتاحت الحكومة طرقًا عدة لتسهيل إجراءات دفع المخالفات، سواء عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب المرور.

ويقدم موقع النيابة العامة وبعض المواقع الإلكترونية الأخرى، خدمة دفع مخالفات المرور، والاستعلام عنها عن طريقة مجموعة من الخطوات البسيطة، وذلك لتلبية حاجة المواطنين إلى معرفة كيفية التعامل معها بشكل صحيح لتجنب المشاكل القانونية والمالية.

من جانبها وقّعت النيابة العامة أمس الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق، في خطوة نوعية تهدف إلى التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية خلال المواسم الاجتماعية الهامة.

ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.

وهناك عدة طرق لدفع مخالفات المرور، منها أولًا الدفع عبر الإنترنت؛ بحيث يمكن للمواطنين دفع مخالفات المرور بسهولة من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية مثل بوابة مرور مصر أو موقع النيابة العامة، وهذه الطريقة توفر الوقت وتتيح الدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. وثانيًا؛ الدفع من خلال مكاتب المرور، حيث يمكن أيضًا زيارة مكاتب المرور المنتشرة في جميع المحافظات لدفع المخالفات نقدًا أو عبر البطاقات المصرفية.

طرق سداد مخالفات المرور أونلاين:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

- إدخال رقم اللوحة المرورية أو الرقم القومي وفقًا للمطلوب.

- مراجعة المخالفات مع تفاصيل الغرامات المستحقة.

اختيار طريقة الدفع "بطاقة ائتمان، بطاقة خصم مباشر، أو خدمات الدفع الإلكتروني".

- إتمام عملية الدفع.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة.

- الضغط على زر "دفع" لإتمام العملية.

- الحصول على إيصال الدفع.

وبعد إتمام مراحل الدفع، يمكن لمالك السيارة حفظ الإيصال إلكترونيًا أو طباعته للرجوع إليه عند الحاجة إليه لاحقًا.

كما يُنصح بالاستعلام بانتظام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت أو من خلال التطبيقات المخصصة لتجنب أي تراكم للغرامات على ملاك السيارات.