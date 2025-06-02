حجز محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف

كتبت - أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة المنتجة ليلى الشبح، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، للنطق بالحكم في جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك على خلفية واقعة وقعت أثناء عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر.

وكان محامي الفنانة هند عاكف قد تقدم ببلاغ رسمي اتهم فيه "الشبح" بالإساءة إلى موكلته علنًا خلال محفل عام، وتحديدًا أثناء مراسم العزاء التي أُقيمت بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في عام 2024.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقها لم تكتفِ بالتطاول اللفظي، بل قامت أيضًا بنشر تصريحات ومحتويات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات كاذبة بحق الفنانة، ما قد يعرّضها للمساءلة القانونية حال ثبوت صحتها.