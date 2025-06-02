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محاكمة متهم بدهس طفل في الزاوية الحمراء اليوم

06:00 ص الإثنين 02 يونيو 2025

محاكمة متهم بدهس طفل في الزاوية الحمراء اليوم

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كتب- محمود الشوربجي:

تنر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة سائق سيارة تسبب في وفاه طفل بعدما صدمة أثناء عبوره الطريق في منطقة الزاوية الحمراء.

وكشفت تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة طفل أثناء عبوره الطريق.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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