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محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين اليوم

02:30 ص الإثنين 02 يونيو 2025

محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين اليوم

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كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

على الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة سرقة المواطنين حدائق القبة
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