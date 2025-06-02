محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه في منطقة حدائق القبة.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغًا من مواطن يفيد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح.

على الفور شكلت مباحث حدائق القبة فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية ومقيمين في نطاق القاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إلقاء القبض عليهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 2 فرد خرطوش، طبنجة صوت، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بارتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.