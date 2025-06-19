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بعد ضبطه.. ماذا وجدت الداخلية بهاتف "المذيع الفرفوش"؟

11:17 م الخميس 19 يونيو 2025

القبض على المذيع الفرفوش

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القاهرة - مصراوي:

كشفت وزارة الداخلية عبر مركزها الإعلامي تفاصيل القبض على المذيع الفرفوش.

معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتفي محمول و4 أجهزة لاب توب بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي إضافة إلى الأدوات المستخدمة فى التصوير.

وبمواجهته أقر بنشاطه؛ بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

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