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غريق داخل حمام سباحة فيلا بالقاهرة الجديدة

07:01 م الخميس 19 يونيو 2025

غرق حمام سباحة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة غريق داخل فيلا بإحدى المدن السكنية بالقاهرة الجديدة اليوم الخميس.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق داخل فيلا.

التحريات الأولية بينت أن الجثة لغريق داخل حمام سباحة الفيلا رقم 99 بإحدى المدن السكنية بالقاهرة الجديدة، وإيداعها ثلاجة المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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غرق حمام سباحة فيلا الرحاب
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