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الأمن العام يوقع بعصابة الشرطة المزيفة بمأموريات حاسمة

05:53 م الخميس 19 يونيو 2025

عصابة الشرطة المزيفة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات ضباط قطاع الأمن العام ملابسات النصب على شخص والاستيلاء على أمواله بدعوى تغيير مبلغ مالى من العملة المحلية إلى أجنبية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من شخص مقيم بمحافظة البحيرة بتضرره من آخر غافله واستولى على مبلغ مالى منه عقب اتفاقه معه على شراء سيارة بدائرة شرطة السلام أول.

بالفحص تبين عدم صحة البلاغ، وأن 8 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية استدرجوا المجنى عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى لرغبته فى تغيير مبلغ مالى من العملة المحلية إلى أجنبية والتقابل معه بدائرة قسم شرطة السلام أول والاستيلاء منه على مبلغ مالى بأسلوب انتحال الصفة والمغافلة مستخدمين سيارة ميكروباص، ولاذوا بالفرار.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 سيارات بينها السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كارنيهات مزورة، 3 طبنجات صوت، أجهزة لاسلكى والأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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