مباحث العاصمة تحرر تاجر عملة اختطفه 4 أجانب بالشرقية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات ضباط قطاع الأمن العام احتجاز أجنبي على يد 4 أشخاص يحملون نفس الجنسية داخل شقة بالشرقية.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من سيدة تتهم 4 أشخاص باقتياد آخر يحمل جنسية إحدى الدول واحتجازه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد مكان احتجاز المجنى عليه وباستهدافه أمكن تحريره وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص يحملون ذات الجنسية، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).

بمواجهتهم أقروا بوجود معاملات مالية بينهم وبين المجنى عليه فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تحصل على إثرها المجنى عليه منهم على مبلغ مالى وإنفاقه على متطلباته الشخصية، مما دفعهم لاحتجازه لإجباره على سداد المبلغ، وبسؤاله أيد ما سبق.