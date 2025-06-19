4 طلاب يعتدون على زميلهم أسفل منزله بمدينة نصر لسبب صادم

القاهرة - مصراوي:

اتهمت سيدة 4 طلاب بضرب ابنها بعد كمين أعدوه له أسفل مسكنه بمدينة نصر، لكن اعترافات المشكو في حقهم حملت مفاجأة، اتهموا الضحية بابتزاه للفتيات بالمدرسة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من سيدة وابنها طالب بمدرسة بالتجمع الخامس مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتضررها من زملاء ابنها بذات المدرسة (4 طلاب).

الأم اتهمت الطلاب الأربعة بالحضور أمام العقار محل سكنهما، والاعتداء على ابنها بالضرب، مما نتج عنه إصابته.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة؛ لمحاولته ابتزاز الفتيات بالمدرسة، وبسؤال الشاكى أيد ما سبق.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.