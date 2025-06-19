سر العثور على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة بأوسيم شمال المحافظة، اليوم الخميس.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بقرية البراجيل في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة شخص بجوار مصنع الرنجة، وتبين بالفحص أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.