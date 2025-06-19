النيابة تستمع لأقوال "نور تفاحة" في اتهامها بنشر محتوى خادش

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة التحقيق مع راقصة تُدعى "نور تفاحة"، والاستماع إلى أقوالها في اتهامها بنشر محتوى غير لائق يخدش الحياء.

وكانت الأجهزة المعنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط المتهمة الشهيرة بـ"نور تفاحة"، وذلك بعد تداول عدد من الفيديوهات التي وُصفت بأنها خادشة للحياء، ومسيئة للقيم الأسرية والمجتمعية.

وكان تقدّم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد فتاة تُدعى "نور"، وشهرتها "نور تفاحة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الساحل"، متهمًا إياها بالتحريض على الفسق والفجور، وارتكاب أفعال فاضحة علنًا، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الفتاة تعمل ضمن إحدى الفرق الاستعراضية، وتحرص في محتواها، المنشور على حسابها بموقع "إنستجرام"، على الظهور بشكل غير لائق، والتمايل على أنغام أغانٍ وُصفت بـ"الهابطة"، في مشاهد وصفها بأنها تخدش الحياء العام وتروّج لسلوكيات مرفوضة.