"أسفر عن 9 وفيات".. النيابة تواصل تحقيقاتها في انهيار عقار السيدة زينب

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالسيدة زينب، الذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين، للوقوف على أسباب الحادث.

وتحفظت جهات التحقيق، على مقاول العقار المنهار، للاستماع لأقوال لحين انتهاء التحقيقات.

وانتشلت فرق الإنقاذ البري، أمس الأربعاء، 9 جثامين من أسفل حطام العقار المنهار، ومن بين الضحايا طفل وشاب ووالدته وطالب ثانوية عامة.

وجاءت أسماء الضحايا ليلي سيد أحمد 55 سنة، زين محمد طلعت 7 سنوات، عزه علي درويش 29 سنة، مجدي محمد متولي عياد 67 سنة، مها محمد مصطفى 47 سنة، سمير تامر سمير 17 سنة، مسلم حسام سيد 20 سنة،عبير ياسين أمين 61 سنة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ ترددت أنباء عن وقوع مصابين إثر انهيار العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.