كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية قتل شخص والشروع في قتل نجله وإشعال النيران في سيارته، من قبل 11 متهمًا في منطقة مصر القديمة، عن تفاصيل الواقعة.

وجاء في شهادة الضابط مجري التحريات أمام جهات التحقيق، أن تحرياته السرية دلته على اعتزام المتهمين من الأول حتى الرابع، إزهاق روح المجني عليه "محمد سيد" المتوفى ونجله، على إثر مشادة كلامية فيما بينهم.

وتابع مجري التحريات، أن مشاجرة نشبت بينهم، تعدى فيها المتوفى ونجله على المتهمين الأول والثالث بالضرب دون إحداث إصابتهما، فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وحشدوا باقي المتهمين للانتقام.

وأضاف أن المتهمين توجهوا عصبة إلى محل حدوث الشجار مستقلين في ذلك سيارتين ودراجة نارية، وما إن وصلوا حتى ترجل كل من المتهمين من الأول حتى السابع والآخرين المجهولين مدججين بالأسلحة النارية "بندقيتين خرطوش، فردين خرطوش" والأسلحة البيضاء "سنج"، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية مستعرضين القوة، وملوحين بالعنف، ومثيرين الرعب في نفوس المجني عليهم والمواطنين.

واستطرد الشاهد: ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري "بندقية خرطوش" فأرداه قتيلاً، وأطلق المتهم الثاني صوب نجله عيارًا ناريًا من بندقية "خرطوش"، محدثًا إصابته بمناطق متفرقة من جسده، قاصدين من ذلك قتلهما، وكان ذلك حال تواجد باقى المتهمين مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء على مسرح الجريمة.

وأعد باقي المتهمين بمحيط مسرح الجريمة سيارتين والدراجة النارية، تمهيدًا لهروبهم عقب الانتهاء من تنفيذ مخططهم الإجرامي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السابع بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بقتل المجني عليه والشروع في قتل نجله.

كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في الجريمة.