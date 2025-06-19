كتب- صابر المحلاوي:

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراءاتها في واقعة العثور على جثة شاب سوداني الجنسية ملقاة أسفل أحد العقارات في منطقة كعابيش بالطوابق، وأمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بسقوط شخص من ارتفاع شاهق ووفاته في الحال.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتوفى سقط من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته الخطيرة. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتشريحية اللازمة.

ويُجري رجال المباحث حاليًا تحقيقات موسعة في محيط الحادث، وفحص كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، للتأكد من سبب السقوط.