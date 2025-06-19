القبض على المذيع الفرفوش بسبب نشر فيديوهات تحرض على الرذيلة

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر "س. غ" والمعروف بالمذيع الفرفوش لاتهامه بالتحريض على الرذيلة وتسهيل الدعارة عن طريق تصوير راقصات خليعات، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الأجهزة الأمنية للإدارة العامة لمباحث الآداب، قيام البلوجر "س. غ" والمعروف بالمذيع الفروفوش بنشر مقاطع وفيديوهات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على لقاءات يجيرها مع راقصات خليعات وقيامهن باستعراض أجسامهن عبر الفيديو، بالإضافة إلى التلفظ بألفاظ إيحائية وذلك بقصد تحقيق المشاهدات لكسب أرباح مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.