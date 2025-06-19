إعلان

القبض على المذيع الفرفوش بسبب نشر فيديوهات تحرض على الرذيلة

11:38 ص الخميس 19 يونيو 2025

ضبط تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر "س. غ" والمعروف بالمذيع الفرفوش لاتهامه بالتحريض على الرذيلة وتسهيل الدعارة عن طريق تصوير راقصات خليعات، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الأجهزة الأمنية للإدارة العامة لمباحث الآداب، قيام البلوجر "س. غ" والمعروف بالمذيع الفروفوش بنشر مقاطع وفيديوهات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على لقاءات يجيرها مع راقصات خليعات وقيامهن باستعراض أجسامهن عبر الفيديو، بالإضافة إلى التلفظ بألفاظ إيحائية وذلك بقصد تحقيق المشاهدات لكسب أرباح مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على المذيع الفرفوش فيديوهات تحرض على الرذيلة مباحث الآداب التحريض على الرذيلة الدعارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟