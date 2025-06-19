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ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

11:26 ص الخميس 19 يونيو 2025

ضبط دقيق مدعم ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها قرابة 9 أطنان دقيق "أبيض، بلدي مدعم".
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

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ضبط دقيق السوق السوداء
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