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مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.. حبس 3 متهمين بسرقة شقة بالظاهر

10:25 ص الخميس 19 يونيو 2025

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كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في منطقة الظاهر، باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من قسم شرطة الظاهر، أفاد بضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي يتجاوز 100 ألف جنيه ومجموعة من المشغولات الذهبية من شقة بدائرة القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي قررت حبسهم 4 أيام.

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