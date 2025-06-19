سيولة مرورية وانتظام في حركة السير بالقاهرة والجيزة

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية على مختلف المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات الأمنية والمرورية لمتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أية معوقات.

وسجّلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور انتظامًا في حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كوبري أكتوبر، وميداني روكسي ورمسيس، وعبد المنعم رياض، بالإضافة إلى مناطق وسط البلد.

وفي محافظة الجيزة، انتظمت الحركة المرورية على شوارع الجيزة الرئيسية، والنيل السياحي، والهرم، والبحر الأعظم، فضلًا عن نزلة الطريق الدائري في اتجاه محافظات الصعيد، ومناطق الوراق والمريوطية، بالتزامن مع انتشار الخدمات المرورية.

كما شهد الطريق الزراعي القادم من بنها في اتجاه ميدان المؤسسة والمظلات، انتظامًا في حركة السيارات، إلى جانب كورنيش النيل من المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، حيث يواصل رجال المرور انتشارهم لمتابعة الوضع ميدانيًا.

وشهدت منطقة وسط القاهرة، لا سيما ميدان التحرير، انسيابًا مروريًا ملحوظًا، مع انتظام الحركة بجميع المداخل المؤدية إليه، بالإضافة إلى ظهور سيولة مرورية أعلى كورنيش النيل، وخاصة للمتجهين نحو مناطق الملك الصالح وحلوان.

وتتابع الإدارة العامة للمرور الحالة المرورية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية، وكاميرات المراقبة المنتشرة على المحاور، إلى جانب الدفع بأوناش لرفع أي أعطال أو حوادث، لضمان عدم تأثر الحركة.

وأكدت مصادر مرورية أنه تم التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لدعم المحاور الحيوية بسيارات الإغاثة والدراجات النارية، وذلك لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أية طوارئ.