"عاشا وماتا معًا".. استخراج جثة أم "مسلم" من عقار السيدة زينب المنهار

كتب- أحمد عادل:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، من انتشال جثمان والدة الشاب "مسلم" من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب المنهار.

وكان الشاب "مسلم"، في العقد الثالث من عمره، يعمل عامل توصيل بأحد المطاعم لإعالة والدته، قبل أن يلقى مصرعهما معًا إثر انهيار العقار المكون من 5 طوابق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وارتفعت الحصيلة النهائية لضحايا حادث انهيار عقار السيدة زينب إلى 9 وفيات.

وواصلت الأجهزة المعنية جهودها في أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن مفقودين، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، مع إخلاء العقارات المجاورة وقطع المرافق كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.