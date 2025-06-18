القضاء الإداري يقضي بوقف عقد عمومية المحامين السبت القادم

كتب- محمود الشوربجي

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بوقف عقد عمومية نقابة المحامين، المقررة في 21 يونيو الجاري، والتي تهدف إلى مناقشة زيادة الرسوم القضائية على خدمات التقاضي المميكنة.

صدر الحكم في الدعوى القضائية التي حملت رقم 65468 لسنة 79 ق.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025، بالدعوة لانعقاد الجمعية بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.